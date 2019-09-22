أرنولد يكشف عن كواليس ضربة ليفربول الركنية الشهيرة ضد برشلونة

كشف ألكسندر أرنولد المدافع الأيمن لفريق ليفربول، عن ركنيته الشهيرة ضد برشلونة، والتي تمكن من خلالها الريدز تحقيق الريمونتادا برباعية، واقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية.

وأعترف المدافع الإنجليزي،في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا، بأنه لم يكن يخطط لتنفيذ ضربة الركنية بتلك الطريقة، لكنه وجد أوريجي دون رقابه فعاد سريعًا لتمرير الكرة إليه.

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وقال أرنولد : "لم نمارسها ، لقد كان غريزيًا فقط،لقد رأيت فرصةً وأخذته" .

وتابع : "رأيت أشخاصًا يديرون ظهورهم ، أشخاص لا ينظرون إلى الكرة، رأيت الحارس يحاول إعطاء تعليمات لشخص ما، لم يكن هناك أي لاعب برشلونة ينظر إلى الكرة، ورأيت ديفوك أوريجي في المنتصف، دون رقابة، وفكرت ، لماذا لا؟ لقد كانت عملية التفكير خلال نصف ثانية ، لكن الأمر كان يستحق المخاطرة في رأيي، لقد مررتها وقلت دعونا نرى ما يحدث ".

جدير بالذكر أنه نجح أوريجي في استغلال تمريرة أرنولد، ليسجل الهدف الرابع لصالح ليفربول ضد برشلونة، وينجح في اقصاء العملاق الكتالوني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .