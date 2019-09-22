شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يعلن موقفه من تدريب برشلونة والان مع التفاصيل

عبر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، عن رغبته في تدريب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، في المستقبل، وذك خلال تصريحاته لـ إذاعة ARA الكتالونية .

وصرح تشافي قائلا :"لا أعلم إن كان السد سيكون جسرًا للوصول إلى برشلونة ، أركز حاليًا فقط على حصد النتائج والألقاب وارتكاب الاخطاء للتعلم منها في المستقبل".

وتابع:"خط وسط الفريق الآن جيد، لكن يحتاجون للمساعدة من المهاجمين ، عليك أن تقنع ميسي بالركض، فهو لديه سرعة عقلية وجسدية كبيرة".

وأضاف أيقونة وسط برشلونة :" فهو يستطيع مساعدة الفريق من الجانب الدفاعي ، إذا أقنعت ميسي بالركض والدفاع ما الذي سيفعله الاخرون ؟ بالتاكيد سيركضون أيضا.

Advertisements

وعند سؤاله هل عرض عليك أحد العودة لبرشلونة؟ أجاب : لا لم يُعرض عليّ، قبل 3 سنوات سألني بيب سيجورا -المدير الرياضي السابق لبرشلونة- عن نواياي لكنني قلت له إن الوقت مبكرًا للغاية.

وأكمل المدير الفني للسد: لم يكن لدي رخصة تدريب، وواصلت اللعب حتى بلغ عمري 39 عامًا، الآن ليس لدي أي اقتراحات للعودة لكنني أود أن أكون جزءًا من برشلونة في المستقبل.

وأردف تشافي: لدي انطباع بأن الناس يتوقعون الكثير مني، كان من الصعب عليّ مغادرة برشلونة، لكن ليس من السهل أيضًا العودة.. أود تدريب ميسي في يوم من الأيام.

واختتم حديثه قائلا :"أتوقع أن 4 لاعبين يمكن أن يكونوا الأفضل بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهم نيمار ومبابي ومحمد صلاح ورحيم ستيرلينج".