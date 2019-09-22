شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: جهاز الكرة النسائية سينتشر بالمحافظات لاكتشاف المواهب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب الكرة النسائية لدية عدة ملفات أهمها المنتخب الأول للكرة النسائية وأيضا مشروع ألف فتاة ألف حلم لاكتشاف مواهب الفتايات الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة.

وأضافت سحر عبدالحق ، الجهاز الفني للمنتخب الأول للكرة النسائية سينتشر في جميع محافظات مصر لاكتشاف المواهب سواء على مستوى الفتيات الكبار أو الناشئين والبراعم لتكون انطلاقة لمشروع أكبر في كرة القدم النسائية يهدف للانتشار وتوسيع قاعدة الممارسة للفتيات لكرة القدم.

أشارت سحر عبدالحق، لدي هدف واحد وهو تطوير الكرة النسائية المصرية وأن يكون هناك منتخب قوي ودوري يسهد منافسة قوية وهذا يستلزم البحث والتنقيب عن المواهب وتشجيع الأندية على المشاركة وهذا ضمن مهام المنتخب الأول حيث أن كل فرد في الجهاز لديه مهام في كل محافظة لتنفيذ الخطة بجانب التواجد في الجامعات المصرية وهو ما يستلزم عدد أكبر في الجهاز حتى نتمكن من تغطية كل الأماكن التي يمكن أن نكتشف منها مواهب الفتيات.

شددت سحر عبدالحق ، على أن ملف الكرة النسائية من أهم الملفات لدى اتحاد الكرة وهناك اهتمام كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالخطة التي تم وضعها لكرة القدم النسائية المصرية.