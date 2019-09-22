نجم منتخب إنجلترا السابق يشيد بحارس إنبي...

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جدة - عمرو شويل أبدى جاري لينيكر نجم منتخب إنجلترا السابق إعجابه بتصدى محمود جاد حارس إنبى فى مباراة فريقه ضد بيراميدز أمس في الجولة الأولى من الدورى المصرى. وأعاد لينيكر نشر مقطع فيديو لتصدى جاد أمام بيراميدز والذى أبعد كرة محمود سمير من على خط المرمى بطريقة استعراضية بعدما أبعد كرة قبلها برأسه من خارج منطقة الجزاء. تغريدة جاري لينيكر تغريدة جاري لينيكر Advertisements وعلق نجم منتخب إنجلترا السابق على التصدى قائلا: "تصدى غير طبيعى!". وعلى الرغم من تصدى جابر الذى أثار الإعجاب أمس، خسر فريقه برباعية نظيفة فى مستهل مشوار إنبى بالدورى.

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