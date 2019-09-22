شكرا لقرائتكم مفاجأة بالـ"مستند".. بيراميدز والمقاصة "ممنوعين" من الصفقات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينفرد "الخليج 365" بنشر تفاصيل مفاجأة صادمة لبيراميدز والمقاصة حيث لن يتمكن الناديين من قيد أى لاعبين جدد فى شهر يناير القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة إلا فى حالة واحدة.

وشهدت الساعات الماضية، مفاجأة، كشف عنها موقع "الخليج 365" وهي عدم تمكن مسئولى مصر المقاصة من تسجيل أيمن حفنى فى قائمة الفريق الفيومى فى الصيف وإرجاء الأمر إلى شهر يناير القادم وهو ما أكد مسئولى مصر المقاصة صحته خاصة بعدما حدث بسبب خطأ إدارى نتيجة الفهم الخاطئ لنظام الاستبدالات الموجود فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، لذا لم يستطع مسئولو النادى الفيومى قيده فى فترة الانتقالات الصيفية، وتم التفاوض مع بعض الأندية العربية للحصول على خدماته ليتمكن من المشاركة حتى يناير، ولكن رفض أيمن حفنى.

وجاءت المفاجأة التالية التى كشفها عنها مصدر بالمقاصة لـ"الخليج 365"، وهي إن النادى الفيومى ليس الوحيد الذى حدث معه هذا الأمر ولكن أكد إن نادى بيراميدز هو الآخر لم يتمكن من قيد أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق القادم له من الأهلى فى صفقة انتقال حر وذلك أيضًا بسبب الفهم الخاطئ لنظام الاستبدالات ما أدى إلى عدم التمكن من قيده لذلك يتم تسويقه حاليًا فى الدوريات العربية.

ويكشف "الخليج 365"، تفاصيل أزمة جديدة ستواجه المقاصة وبيراميدز بعد اكتمال قائمتهما بـ30 لاعب واستنفاذ عدد الاستبدالات وهي أن اللائحة المرسلة لهم ولكافة الأندية تؤكد إن عدد الاستبدالات المسموح بها خمس استبدالات وهو ما قام به الثنائى لذلك لن يتمكنا من قيد أى لاعب جديد فى شهر يناير إلا فى حالة واحدة وهي موافقة الاتحاد المصرى لكرة القدم على السماح باستبدالات جديدة فى فترة الانتقالات الشتوية بعد استنفاذ الناديين لعدد الاستبدالات المُحدد لهم بالموسم فى فترة الانتقالات الصيفية.