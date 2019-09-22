استقبل مجاناً: تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الدوري الانجليزي 2019...

تعرف على ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الانجليزي 2019 ومباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الجولة السادسة من مباريات الموسم الجديد للبريميرليغ، حيث تختتم اليوم مباريات الجولة بمباراة على ملعب ستامفورد بريدج بين ليفربول وتشيلسي، ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول من خلال قناة bein sport hd 2 للمشتركين في الباقة القطرية، أو من خلال القنوات المفتوحة الناقلة للقاء ليفربول عبر الأقمار الصناعية الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تبدأ مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على القنوات الناقلة لها على مختلف الأقمار، وستنقل قناة idman على القمر الأذري مباراة اليوم على تردد 11175- h – 27500 وهي قناة تقوم بنقل العديد من مباريات كرة القدم الأوروبية على تردد مفتوح بنظام البيس.

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وكان ليفربول قد حقق خمس أنتصارات متتالية منذ افتتاح الموسم الجديد وكان أخرها على حساب نيوكاسل، ويأمل وصيف بطل الموسم الماضي في تحقيق العلامة القادمة والتربع منفرداً على الصدارة بصرف النظر عن نتائج الفرق الأخرى في حال حقق الفوز على تشيلسي اليوم.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

يتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم ضد نيوكاسل بأدريان لحراسة المرمى، أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبنسون، وي الوسط هيندرسون، فاليندوم، فابينهو، صلاح، ماني، فرمينهو، وكان ليفربول قد خسر مباراته الماضية في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي بهدفين مقابل لا شئ.