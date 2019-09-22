بالفيديو.. صحيفة إنجليزية تبرز إنقاذ حارس إنبي "المذهل" في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على تألق محمود جاد حارس مرمى إنبي خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز بالدوري المصري.

والتقى إنبي مع بيراميدز مساء أمس السبت في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري، وبالرغم من تألق جاد خلال المباراة إلا أن الفريق البترولي سقط برباعية دون رد لصالح بيراميدز.

وأبرزت الصحيفة البريطانية الإنقاذ المذهل لجاد خلال المباراة بعدما تصدى لهجمة خطيرة في منتصف الملعب برأسه، ليعود سريعًا ويدافع عن مرماه "الخالي" بإبعاد الكرة مرة أخرى في حركة هوائية بهلوانية.

محمود جاد من ناشئين إنبي مواليد 1998 لعب في منتخب الشباب، وأول مشاركة له مع إنبي في الفريق الأول كانت في بطولة الدوري الموسم الماضي.