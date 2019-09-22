طلعت يوسف: مباراة الزمالك صعبة

أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري على صعوبة لقاء الفريق أمام الزمالك في افتتاح الدوري العام غدًا الإثنين في الثامنة مساء.

قال طلعت يوسف إن جميع لاعبى الفريق جاهزون للقاء الغد، فيما عدا الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه سيغيبا طبقا للاتفاق المبرم مع الزمالك عند استعارتهما مطلع الموسم، مؤكدًا أنه يعى قوة الفريق

الأبيض وجميع اللاعبين لديهم من الحماس للمشاركة فى اللقاء وسيتم اختيار التشكيل المناسب.

وتغادر بعثة الاتحاد السكندري بعد قليل الإسكندرية متوجة إلى القاهرة على أن يتدرب على ملعب بتروسبورت فى الثامنة مساء اليوم، وفضل الجهاز الفنى التدريب على ملعب اللقاء نظرًا لوجود لاعبين بالفريق

لم يسبق لهم اللعب على بتروسبورت .

وضمت قائمة الاتحاد 20 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى : عماد السيد – محمود الزنفلى

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الدفاع : محمود رزق – محمد انور – إسلام جمال – مروان النجار – السيد سالم – محمود شعبان – صبرى رحيل – أسامة العزب

الوسط: نور السيد – كريم الديب – نبيل مانجا – هشام محمد – أحمد حجى – خالد الغندور – أيمن غباشى

الهجوم: جدو – خالد قمر – إيمانويل اوكوى.