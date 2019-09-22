رياضة | أجايي يبطل مفعول الصراع الخفي بين الخطيب والعامري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجايي يبطل مفعول الصراع الخفي بين الخطيب والعامري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب تألق النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مغازلة العامري فاروق نائب رئيس النادي لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب في محاولة للصلح معه بعد فتور في العلاقة بينهما.

ويشعر الخطيب رئيس النادي الأهلي بحالة من الغضب تجاه العامري نائب الرئيس بسبب ما بدر من رانيا علواني عضو المجلس على موقع التواصل تويتر مؤخراً ، حيث يعتبر بيبو أن رانيا محسوبة على العامري داخل المجلس ولم يكن يجب أن يصدر منها هذا الحديث عن موقع التواصل الاجتماعي.

العامري يخطب ود الخطيب

واستغل العامري فاروق تألق أجايي وقيادة الأهلي للفوز ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك من أجل مصالحة الخطيب عبر إذاعة الشباب والرياضة على الهواء مباشرة.

وقال العامري فاروق إن بقاء أجايي في الأهلي وعدم رحيله في الميركاتو الصيفي يرجع إلى فرمان الخطيب الذي تمسك ببقاء اللاعب ومنحه فرصة أخرى مع السويسري فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأحمر بعد رحيل لاسارتي.

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وأرجع نائب رئيس الأهلي قرار بقاء أجايي إلى خبرة الخطيب باعتباره من أفضل لاعبي كرة القدم وقدرته على إدارة ملف كرة القدم في القلعة الحمراء.

وتحول النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نجم الشباك في الوقت الحالي بعد قيادة الفريقو للفوز ببطولة السوبر على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

ودفع المدرب السويسري رينيه فايلر بالمهاجم النيجيري للنادى الأهلى والذى كان غائب منذ فترة عن المشاركة مع الفريق وتراجع مستواه، به كأساسي في لقاء القمة أمام الزمالك ليفوز بالرهان ويكون اللاعب نجم اللقاء ويسجل هدفين فى تتويج الفريق باللقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في أخر أيام الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل النيجيري أجايي نجم الأهلي هدفين في فوز الفريق الأحمر على الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفين في مباراة التتويج بالسوبر.