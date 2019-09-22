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دفاع برشلونة يعجل برحيل فالفيردي عن برشلونة

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سقط برشلونة ضد غرناطة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا. 

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه حقق برشلونة أحد أسوء انطلاقاته في بطولة الليجا، بعدما حقق انتصارين فقط خلال أول خمس مباريات في البطولة، لتشير أصابع الاتهام نحو دفاع الفريق الذي استقبل 9 أهداف دفعة واحدة، ليكون العملاق الكتالوني أحد أسوء الفرق دفاعيًا في البطولة، بجانب ريال بيتيس.

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وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة، أنه قد عانى البرسا دفاعيًا ضد غرناطة، حيث استطاع الأخير أن يتقدم في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، نتيجة خطأ من جونيور فيربو، قبل أن ينجح أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء، كان قد تم احتسابها نتيجة لمسة يد على النجم التشيلي فيدال.

وأبرزت المباراة أوجه القصور التي يعاني منها دفاع البرسا، وجونيور فيربو على وجه الخصوص، حيث أنه لم يستغل فرصة المشاركة أساسيًا في تشكيل الفريق نظرًا لغياب جوردي ألبا بداعي الإصابة، لكنه ظهر بعيدًا عن أدائه المعهود رفقة فريقه السابق ريال بيتيس، ليسبب أداء الدفاع الكارثي حيرة في رأس الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق. 

وأنهت الصحيفة الإسبانية، أن فالفيردي عليه تصحيح مشاكله الدفاعية عاجلًا وليس آجلًا، إذا كان عليه أن ينقذ الموسم مبكرًا من توديع المنافسة على اللقب، وحدوث الكارثة التي قد تؤدي إلى الإطاحة به .

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