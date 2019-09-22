مفاجأة.. رقم سلبي ينتظر ريال مدريد ضد إشبيلية حال الفوز وتصدر الليجا

الأحد 22 سبتمبر 2019

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره إشبيلية، في مباراة على صفيح ساخن، سوف تقام على ملعب سانشيز بيزخوان، في إطار قمة منافسات الجولة الخامسة من عمر الليجا .



وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه قد يكون ريال مدريد هو المتصدر لجدول ترتيب الليجا، إذا فاز على إشبيلية، حيث سيصل حينها إلى النقطة 11، ليتجاوز غرناطة وإشبيلية أصحاب الصدارة، بالإضافة إلى أنه يمكن لأتلتيك بلباو أن يصل لنفس الرصيد من النقاط حال الفوز ضد ألافيس مساء اليوم .

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أنه إذا وصل ريال مدريد للنقطة رقم 11، فسيكون أسوؤ متصدر لليجا في القرن الحادي والعشرين، من حيث عدد النقاط، علمًا بأنه استطاع متصدر الليجا أن يجمع 11 نقطة أول أقل في الجولات الخمس الأولى، وكانت موسم 2000-2001، وكان هو ريال مدريد نفسه صاحب ذلك الرقم .

حيث تصدر ريال مدريد حينها لجدول ترتيب اللقب، بواقع ثلاثة انتصارات وتعادلين ، و سجل 12 هدفًاواستقبل 5 أهداف، وإليكم متصدرين الليجا منذ أن تم احتساب الفوز بالمباراة مقابل 3 نقاط :-

موسم 18-19 : برشلونة برصيد 13 نقطة .

موسم 17-18 : برشلونة برصيد 15 .

موسم 16-17: ر. مدريد برصيد 13 .

موسم 15-16 : ر. مدريد برصيد 13 .

موسم 14-15 : فالنسيا برصيد 13 .

موسم 13-14 : برشلونة برصيد 15 .

موسم 12-13 : برشلونة برصيد 15 .

موسم 11-12 : بيتيس برصيد 12 .

موسم 10-11 : فالنسيا برصيد 13 .

موسم 09-10: ر. مدريد برصيد 15 .

موسم 08-09 : فالنسيا برصيد 13 .

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موسم 07-08 : ريال مدريد برصيد 13 .

موسم 06-07 : برشلونة برصيد 13 .

موسم 05-06 : سلتيك برصيد 12 .

موسم 04-05 : فالنسيا برصيد 13 .

موسم 03-04 : فالنسيا برصيد 13 .

موسم 02-03 : سلتيك برصيد 13 .

موسم 01-02 ، بيتيس برصيد 12 .

موسم 00-01 : ريال مدريد برصيد 11 .

موسم 99-00 : برشلونة برصيد 12 .

موسم 98-99 : سرقسطة برصيد 12 .

موسم 97-98 : برشلونة برصيد 15 .

موسم 96-97 : برشلونة برصيد 13 .

موسم 95-96 : اسبانيول برصيد 15 .

كبرياء ريال مدريد ضد إشبيلية لتحديد هوية المتصدر

ويدخل ريال مدريد ضد إشبيلية، بحثًا عن نقاط المباراة الثلاث، من أجل مصالحة جماهيرة بعد كارثة مباراة باريس سان جيرمان، عن طريق تصدر جدول ترتيب البطولة ، وهو ما يضعه أيضًا فريق إشبيلية أمام عينيه.

حيث يحتل إشبيلية مركز الوصاف برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن غرناطة المتصدر، فيما يحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 8 نقاط،.