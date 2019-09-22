رياضة | البدري يستدعي النني و4 محترفين ويستبعد وردة والمحمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يستدعي النني و4 محترفين ويستبعد وردة والمحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق.

واختار حسام البدري : محمد صلاح مهاجم ليفربول ، محمود حسن ( تريزيجيه )لاعب استون فيلا، أحمد حسن ( كوكا ) مهاجم سبورتينج براجا، محمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي ، أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش.

واستبعد البدري كلا من: عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.

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وتابع حسام البدري منذ إعلان توليه منصب المدير الفنى للفراعنة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، المحترفين وأيضاً تابع مباراة السوبر المصري التى جمعت بين ناديي الأهلي والزمالك أمس من أجل الوقوف على العناصر التى سيختارها المدرب للمشاركة معه فى المعسكر القادم.

كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.