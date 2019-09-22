رياضة | الدوسري: هزمنا اتحاد جدة بالعقل والمخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوسري: هزمنا اتحاد جدة بالعقل والمخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي سعادته عقب الفوز على غريمه اتحاد جدة بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز الهلال على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوسري في تصريحات عقب المباراة؛ "أوجه الشكر لجماهير نادينا التي حضرت لمؤازرتنا وتقديم كل الدعم للاعبين من داخل أرضية الملعب.. أهدي هذا الفوز إلى الجماهير وأسرتي والجميع، لقد لعبنا بصورة مميزة للغاية، واستحقينا الفوز".

واختتم سالم الدوسري:"لقد أدارنا مباراة الهلال والاتحاد بالعقل والمخ وعرفنا كيف نفوز ونحقق المطلوب في ظل هذه الأجواء الصعبة، وهذا هو الشيء الأهم".

تفاصيل ديربي الهلال واتحاد جدة

وحقق الفريق الأول للكرة بنادي الهلال فوزا ثمينا على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح ادواردو أول أهداف المباراة للهلال، بعدما تلقى كرة عرضية من الظهير الأيسر، ياسر الشهراني عند الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

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وأحرز إدواردو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 26 بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد.

وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الأول والوحيد للاتحاد، بعد مراوغة مدافعي الهلال، عند الدقيقة31.

وفي الشوط الثاني، تمكن جيوفينكو من إحراز الهدف الثالث لصالح الهلال بتصويبه حاسمة استقرت في شباك فواز القرني، عند الدقيقة 90.

وتعرض الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب وسط نادي الهلال للإصابة في عضلة الفخذ مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يتم استبداله ونزول نواف العابد بديلا له.

كما تعرض عبدالإله المالكي للطرد عند الدقيقة 82 لتدخله بعنف على نواف العابد لاعب وسط نادي الهلال.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الـ 14، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام

يذكر أن الهلال كان قد فاز على على الاتحاد،الإثنين الماضي، بنفس نتيجة اللقاء في إطار دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا؛ ليتأهل إلى نصف النهائي، ويستعد لمواجهة مع نادي السد القطري في المربع الذهبي.