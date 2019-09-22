شكرا لقرائتكم بديل طارق حامد صداع فى رأس ميتشو قبل مواجهة الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بين عدة بدائل لتعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستقام غدًا الإثنين، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب طارق حامد عن مباراة الاتحاد السكندرى، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى السوبر المصرى أمام الأهلى، ليتأكد غيابه عن لقاء الغد أمام زعيم الثغر للإيقاف، ويفاضل ميتشو البدائل المطروحة لتعويض غياب حامد وأبرزها الدفع بمحمود عبدالعزيز "زيزو"، بجانب فرجانى ساسى، وكذلك يوسف أوباما وأيضًا أحمد سيد زيزو ومحمد حسن، فى هذا المركز، وهو ما سيحسمه ميتشو خلال التدريب الختامى الذى سيقام اليوم، لاختيار البديل الأنسب لتعويض غياب طارق حامد عن تلك المواجهة.

ويلتقى الزمالك مع الاتحاد فى الثامنة من مساء الغد ويسعى الأبيض لاقتناص أول ثلاثة نقاط فى مشواره نحو سعيه للمنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة فى ظل رغبة الجماهير فى تحقيق البطولة بعد خسارتها فى الموسم الماضى، بعد تراجع نتائج الأبيض فى الأسابيع الأخيرة لينهى المسابقة فى المركز الثانى وبفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب.