شكرا لقرائتكم ميتشو يراهن على أحمد سيد "زيزو" امام الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الزمالك لجهود أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستقام غدًا الإثنين، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى استعادة الزمالك لخدمات أحمد سيد "زيزو" بعدما تغيب عن الفريق لإيقافه لمدة 4 مباريات منذ طرده أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى فى نسخته الماضية وحرص الصربى ميتشو على تجهيزه للتواجد مع الأبيض محلياً بداية من مواجهة الغد.

ويلتقى الزمالك مع الاتحاد فى الثامنة من مساء الغد ويسعى الأبيض لاقتناص أول ثلاثة نقاط فى مشواره نحو سعيه للمنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة فى ظل رغبة الجماهير فى تحقيق البطولة بعد خسارتها فى الموسم الماضى، بعد تراجع نتائج الأبيض فى الأسابيع الأخيرة لينهى المسابقة فى المركز الثانى وبفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب.