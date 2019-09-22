مرتضى منصور يُعلن موعد وصول مدرب الأحمال الجديد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مدربا الأحمال وحراس مرمى الفريق من المقرر أن يصلا خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، إن الساعات المقبلة سيصل القاهرة مدربا الأحمال وحراسة المرمى لتولى مهام عملهم مع الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة ميتشو.

وأضاف، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ولا مكان السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، صاحب لقب دوري أبطال أفريقيا.

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وأوضح، أنه يتمنى أن يقام لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في السعودية أو الإمارات أو الكويت وعدم إقامتها في دولة قطر.

وأشار إلى أن مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري مقرر لها أن تكون بتواجد جماهيري، بعد نجاح التجربة في مباراة السوبر أمام الأهلي.

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته:" مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي يوم 29 سبتمبر المقبل ستكون على ملعب بتروسبورت، واتمنى الموافقة على حضور 20 ألف مشجع لمؤازرة الفريق في مهمته الأفريقية".