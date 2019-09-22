رياضة | الآس: برشلونة يفشل في تحقيق الفوز حتى مع وجود ميسي 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآس: برشلونة يفشل في تحقيق الفوز حتى مع وجود ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة آس الإسبانية تقرير عن مباراة برشلونة وغرناطة والتي خسرها الفريق الكتالوني مساء أمس السبت بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، ليتراجع الفريق من جديد في جدول الترتيب في بطولة الدوري الإسباني

وذكرت صحيفة "آس الإسبانية" بأن برشلونة هذه المرة، قد خسر هذه المرة أمام غرناطة، مع وجود ليونيل ميسي في أرضية الملعب، حيث كانت تلك هي المباراة الأولى لميسي في بطولة الليجا الإسبانية.

وكان برشلونة قد جمع فقط 7 نقاط بعد مرور 5 جولات هذا الموسم، حيث فاز برشلونة في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر الفريقين في مباراتين، أمام أتليتك بلباو في الجولة الأولى، وغرناطة في الجولة الخامسة، ليتراجع النادي الكتالوني إلى المركز السابع في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن أصحاب الصدارة نادي غرناطة وإشبيلية، ولكن هذا الفارق قد يزداد اليوم في حالة فوز إشبيلية على ريال مدريد ووصوله إلى النقطة رقم 13.

وتحدثت صحيفة "آس" عن كون برشلونة كانت تأمل في أن تكون عودة ميسي هي نهاية المعانأة بالنسبة لهم، ولكن يبدو بأن الأرجنتيني لم ينجح في هذا الأمر، وفشل الفريق بأكمله في تحقيق فوز على غرناطة مساء أمس السبت، لتزداد أوجاع الفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه إرنستو فالفيردي.

يذكر أن برشلونة كان قد فشل في تحقيق أي فوز خارج ملعب الكامب نو في هذا الموسم، حيث خاص الفريق 4 مباريات، تعادل في مباراتين أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال وأمام أوساسونا في بطولة الدوري، وخسر في مباراتين أمام بلباو وغرناطة وكلاهما كان في بطولة الدوري.