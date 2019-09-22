الامارات | مجلس الشارقة يتسلّم الصالة الرياضية لنادي الحمرية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يتسلّم الصالة الرياضية لنادي الحمرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم مجلس الشارقة الرياضي الصالة الرياضية المتعددة الأغراض لنادي الحمرية، التي تخدم فريق كرة الصالات ومختلف فرق النادي. وجاء ذلك خلال تسليم الصالة بحضور رئيس مجلس الإدارة، جمعة عبيد الشامسي، ونائبه محمد راشد الشامسي، وأمين السر العام، عمار المهيري، وعدد من المسؤولين. وقال أمين عام مجلس الشارقة، عيسى الحزامي، في تصريحات صحافية: «تشهد أندية الإمارة أعمالاً متواصلة، سواء بالتطوير أو بالمنشآت الجديدة التي تساعد على رفع سقف طموحاتها، وتدفع إلى المزيد من السعي لتحقيق البطولات في مختلف الألعاب، ورفع اسم الإمارة عالياً في المحافل، وترجمة هذه الجهود الكبيرة بما يجعل الشارقة دائماً في مكانة متميزة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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