موعد مباراة ريال مدريد في مواجهة إشبيلية ضمن الدوري الاسباني

يحل فريق ريال مدريد غدًا الأحد ضيفَا على أرضية ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” معقل نادي إشبيلية، المباراة تأتي في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، الذي تصدره نادي إشبيلية بعد فوزه الجولة الماضية على المتصدر السابق أتليتكو مدريد.

يدخل النادي الملكي هذه المباراة وعينه على الفوز والصدارة، إذ سيصل رصيده حالة الفوز إلى 11 نقطة متقدمًا على إشبيلية المتصدر صاحب النقاط العشر، وأتليتكو مدريد الذي تعثر سابقًا اليوم بالتعادل أمام نادي سيلتا فيجو في إطار نفس الجولة.

وكان ريال مدريد منذ أيام قليلة إلى هزيمة قاسية للغاية في دوري أبطال أوروبا في ملعب «حديقة الأمراء» معقل نادي باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، «الميرينجي» قدم أداءًا مخزيًا في هذه المباراة أثار عاصفة من الانتقادات حول العديد من اللاعبين، بل وحتى المدرب الذي كان «لا يمس» سابقًا زين الدين زيدان.

وقال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه ليس منزعجًا من تداول وسائل الإعلام اسم جوزيه مورينيو كبديل محتمل له بعد الخسارة القاسية بنتيجة 3 مقابل 0 مع باريس سان جيرمان في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.