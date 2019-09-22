أداء باهت: ملخص نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم، لقاء هام وحاسم للغاية في إطار الجولة الخامسة من الدوري الاسباني الممتاز وذلك في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد لوس کارمنس معقل الفريق الأندلسي من أجل اقتناص الثلاث نقاط والمضي قدماً نحو الصدارة التي يحلم بها اللاعبين.

وبعد مرور المراحل الأربعة الأولى من المسابقة يحتل النادي الكتالوني المركز الخامس من جدول الترتيب بعدما جمع سبع نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة في افتتاح الليغا، فيما يأتي غرناطة بالمركز السادس بنفس عدد رصيد البارسا مع أفضلية الأخير بفارق الأهداف، وستكون تلك المباراة مشوقة بشكل كبير على أرضية الميدان نظراً للأداء الرائع الذي يقدمه أصحاب الأرض على ملعبهم والجمهور الكبير المساند لهم بالمدرجات.

نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة

خلال المواجهات التاريخية بين الفريقين بالبطولة تقابلا 12 مرة وكان التفوق كاسح للبلوجرانا في 11 مناسبة مقابل فوز وحيد للمنافس بينما نتيجة التعادل لم تحضر مطلقاً بينهما، وستكون الفرصة سانحة للضيوف بقيادة ميسي لمواصلة التفوق.

ملخص برشلونة وغرناطة

تشكيلة برشلونة الرسمية جاءت كالآتي: تير شتيغن – جونيور – لينجليت – بيكيه – سيميدو – دي يونج – راكيتيتش – روبرتو – جريزمان – سواريز – بيريز.