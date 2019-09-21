مرتضى منصور: طالبت اللاعبين بالانسحاب حدادًا على وفاة أدهم الكيكي



طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب مباراة السوبر بين الأبيض والأهلي، اللاعبين بالانسحاب من أرض الملعب حدادا على وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكي. اللاعبين بالانسحاب من أرض الملعب حدادا على وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكي. وأوضح منصور، أنه ليس من المعقول أن نحتفل في مثل هذا الموقف الحزين

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