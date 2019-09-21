الزمالك مهدد بالغرامة المالية بعد رفض استلام الميداليات في السوبر

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الزمالك مهدد بالغرامة المالية، لرفض استلام الميداليات بعد السوبر أمام الأهلي.

قال المصدر، إن اتحاد الكرة أحال الأمر للجنة الانضباط برئاسة سيد البنداري، ومن المنتظر إصدار عقوبة خلال أيام. الميداليات بعد السوبر أمام الأهلي.قال المصدر، إن اتحاد الكرة أحال الأمر للجنة الانضباط برئاسة سيد البنداري، ومن المنتظر إصدار عقوبة خلال أيام.

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