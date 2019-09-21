لاعبو الفريق ينعون مشجع الزمالك

أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن حزنهم الشديد بعد علمهم بانقلاب إحدى السيارات التي كانت تقل مشجعين للزمالك وهي في طريقها لملعب برج العربلمؤازرة الفريق في مباراة السوبر ووفاة أحد المشجعين وهو الطفل أدهم الكيكي
ونعى لاعبو الفريق المشجع مشددين على عدم علمهم بالخبر إلا بعد نهاية المباراة.
في الوقت نفسه ينعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس المجلس والجهاز الفني واللاعبون الطفل أدهم داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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