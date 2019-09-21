الأهلي ينعى مشجع الزمالك الذي وافته المنية في حادث أليم

تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير الأهلي بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسوان. وجماهير الأهلي بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسوان.

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