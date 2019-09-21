رياضة | الأهلي يعلن التحدي ويصعد أزمته مع رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن التحدي ويصعد أزمته مع رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تصعيد أزمة تطاول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى أعلى الجهات المعنية في الدولة.

واشتكى أعضاء مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء الذين حضروا مباراة السوبر أمام الزمالك في ستاد برج العرب بالإسكندرية من تطاول مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد توجيه وابل من السباب والشتائم للمجلس في المقصورة عقب انتهاء المباراة مباشرة بشكل غير مقبول.

ودخل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في مشادة كلامية مع بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد خسارة الزمالك لمباراة السوبر أمام النادي الاهلي بنتيجة 3-2 مساء اليوم.

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وأكد البعض بأن رئيس نادي الزمالك كان غاضب للغاية من خسارة الزمالك لبطولة السوبر المصري، وقد ظهر هذا بوضوح مع بعض اللقطات التي ظهر فيها رئيس الزمالك خلال اللقاء، ومن المتوقع بأن تكون هناك عقوبات إدارية على لاعبي الزمالك في الساعات المقبلة من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويذكر بأن المستشار مرتضى منصور كان قد إنفعل على جماهير نادي الزمالك المتواجدة في ملعب المباراة، وذلك بعدما تبادلت الجماهير هتافات تهاجم فيها النادي الأهلي، وطلب مرتضى منصور من الجميع الإلتزام بالأخلاق الرياضية وعدم توجيه أي سباب إلى المنافس.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصورن قد أعطى تعليمات فورية بعد نهاية المباراة مبشرة إلى اللاعبين وإلى الجهاز الفني في القلعة البيضاء بعد إستلام ميداليات المركز الثاني بعد خسارة لقاء السوبر، وهذا في الوقت الذي أظهرت فيه اللقطات التليفزيونية، بعض لاعبي الزمالك وهم في حالة بكاء وإنهيار تام بسبب خسارتهم أمام القلعة الحمراء بنتيجة 3-2.

يذكر أن فوز الأهلي اليوم ببطولة السوبر المصري لموسم 2017-2018، جعله يحقق اللقب الحادي عشر له في تاريخ بطولة السوبر المصري، منهم 5 مرات على حساب منافسه اللدود نادي الزمالك.