البرتغالي أنتونيو كونسيساو مدرباً للكاميرون

الجمعة 20 سبتمبر 2019
أعلن وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل كومبي اليوم الجمعة، تعيين اللاعب الدولي السابق البرتغالي أنتونيو كونسيساو مدرباً للمنتخب الكاميروني لكرة القدم.
وأوضح مويل كومبي في بيان أنه "تم تعيين أنتونيو كونسيساو دا سيلفا أوليفيرا المعروف بـ +توني كونسيساو+ مدربا" لمنتخب الأسود غير المروضة.
ويحل البرتغالي بدلا من الهولندي كلارنس سيدورف (43 عاماً) الذي اقيل من مهامه بعد الأداء المخيب للآمال للكاميرون في كاس أمم إفريقيا التي اقيمت في مصر وانتهت بتتويج الجزائر باللقب على حساب السنغال.
وأقصيت الكاميرون التي توجت بلقبها القاري الخامس في أمم إفريقيا 2017 في الغابون، من الدور ثمن النهائي بخسارتها أمام نيجيريا 2-3.
وتم تعيين المهاجم الدولي الكاميروني السابق فرانسوا أومام بييك مساعدا للمدرب، بعدما سبق له أن شغل هذا المنصب في وقت سابق، فيما سيتكلف مواطنه الدولي السابق حارس المرمى جاك سونغو بمهمة الاشراف على حراس المرمى.
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