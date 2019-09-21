شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الإمارات للرياضات الإلكترونية في 3 ألعاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية عن إقامة بطولة الإمارات للرياضات الإلكترونية في ألعاب (تيكن7 - PES 2020 - ودوتا 2) في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وسوف تعتمد نتائج البطولة كتصفيات مؤهلة لنهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية حسب قوانين ولوائح الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في هذه الألعاب، والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول. وستتحمل «جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية» تكاليف السفر لمنتخب الإمارات الوطني للرياضات الإلكترونية من الأبطال الفائزين في البطولات الفرقية والفردية المعلنة.

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