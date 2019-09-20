شكرا لقرائتكم طارق حامد يغيب عن أول مواجهات الجولة الأولى فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الزمالك عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، للايقاف، للحصول على الانذار الثالث.

وحصل طارق حامد على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقامة ببرج العرب وسبق وحصل اللاعب على انذارين في مباراتي المقاصة والاتحاد السكندري في دوري ربع النهائي ونصف النهائي لكأس مصر.

ويتقدم الأهلى حاليا على الزمالك، بثلاثية نظيفة، فى المباراة المقامة بينهما وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

ودخل الأهلى بقيادة السويسرى فايلر المباراة بتشكيل مكون من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول وياسر إبراهيم ومحمود متولى وأحمد فتحي فى خط الدفاع، عمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات فى خط الوسط، أجايي فى خط الهجوم".

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بينما دخل الزمالك اللقاء بقيادة الصربى ميتشو بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما فى خط الوسط، أشرف بن شرقى فى خط الهجوم".

ودفع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بمحمود الونش بدلا من المصاب عبد الغنى وكذلك دفع السويسرى رينيه فايلر بمحمد هانى بدلا من المصاب محمود متولى ويتقدم الأهلى حتى الآن بهدف نظيف سجله أجاي وعزز حسين الشحات بالهدف الثانى بعد خطأ من محمد عبد الشافى فى إبعاد الكرة من داخل منطقة جزاء الزمالك ليتلقاها الشحات مسددا فى مرمى عواد وجاء الهدف الثالث بعد قطع الكرة من شيكابالا ليمررها رمضان صبحى إلى أجاى ليحولها فى شباك الفريق الأبيض.