شكرا لقرائتكم طارق حامد يغيب عن أول مواجهات الجولة الأولى فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتقدم الأهلى حاليا على الزمالك، بثلاثية نظيفة، فى المباراة المقامة بينهما وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.
ودخل الأهلى بقيادة السويسرى فايلر المباراة بتشكيل مكون من:"محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول وياسر إبراهيم ومحمود متولى وأحمد فتحي فى خط الدفاع، عمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات فى خط الوسط، أجايي فى خط الهجوم".
بينما دخل الزمالك اللقاء بقيادة الصربى ميتشو بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وشيكابالا ويوسف أوباما فى خط الوسط، أشرف بن شرقى فى خط الهجوم".
ودفع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بمحمود الونش بدلا من المصاب عبد الغنى وكذلك دفع السويسرى رينيه فايلر بمحمد هانى بدلا من المصاب محمود متولى ويتقدم الأهلى حتى الآن بهدف نظيف سجله أجاي وعزز حسين الشحات بالهدف الثانى بعد خطأ من محمد عبد الشافى فى إبعاد الكرة من داخل منطقة جزاء الزمالك ليتلقاها الشحات مسددا فى مرمى عواد وجاء الهدف الثالث بعد قطع الكرة من شيكابالا ليمررها رمضان صبحى إلى أجاى ليحولها فى شباك الفريق الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق حامد يغيب عن أول مواجهات الجولة الأولى فى الدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.