شكرا لقرائتكم لامبارد: مشاركة ماونت أمام ليفربول محتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، إن فريقه سيجري تقييما أخيرا لحالة لاعب الوسط ميسون ماونت قبل مواجهة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد إذ يواصل التعافي من إصابة بالكاحل.

وأثار ماونت، الذي سجل ثلاثة أهداف في الدوري الممتاز، المخاوف في انطلاقته بدوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا يوم الثلاثاء حين تعرض لعرقلة قوية من فرنسيس كوكلين خلال الهزيمة 1-صفر في ستامفورد بريدج مما أجبر لامبارد على إجراء تبديل مبكر.

وأبلغ لامبارد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة "لديه فرصة في اللعب. شاهدنا لقطات للعرقلة وكانت تبدو سيئة حقا ونحاول علاجه اليوم وسنجري تقييما أخيرا قبل اللقاء، لا يبخل بأي جهد في الملعب. اذا كان يعاني من ضرر فلن نجازف به لكننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجله".

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وعاد لاعب الوسط البارز نغولو كانتي للتدريبات عقب التعافي من إصابة بالكاحل لكن لامبارد قال إنه سيكون حريصا في عودته بعد أن لعب بشكل مكثف في الشهر الأخير.

وتابع "إنه يعطينا دفعة ونعرف أهميته ولكن السؤال هو إن كان جاهزا تماما.. يجب أن نتعامل بحكمة معه".

وفاز ليفربول بركلات الترجيح على تشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبية بعد التعادل 2-2 خلال 120 دقيقة الشهر الماضي قبل انطلاق الموسم.