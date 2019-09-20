بطل مصر يسحق لاعب اسرائيل في 30 ثانية ببطولة الجائزة الكبرى للجودو

مصراوي

توج محمد عبد الموجود بطل مصر ببرونزية الجائزة الكبري للجودو المقامة في طشقند بأوزبكستان بعد التغلب على لاعب اسرائيل في 30 ثانية، بعد قيامه بحركة الايبون وتعرف بحركة استسلام كسر الذراع.

وقام بطل مصر محمد عبد الموجود بعمل حركة الإيبون على لاعب اسرائيل وسحقه في 30 ثانية.

وبعد إعلان الحكم إنتهاء المباراة بفوز عبد الموجود ببرونزية الجائزة الكبري، لم يقم بطل مصر بمصافحة لاعب اسرائيل.

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وكان مشوار بطل مصر في بطولة الجائزة الكبري للجودو كالتالي: حيث تواجد عبد الموجود في المجموعة الأولى واحتل المركز الثاني خلف لاعب اوزباكستان.

ثم واجه لاعب صربيا وتغلب عليه ليلتقي بمنافسه الإسرائيلي ليسحقه في 30 ثانية بإستخدام نظام الإيبون.