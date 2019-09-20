بثنائة نظيفة الأهلي يتفوق على الزمالك في الشوط الأول بالسوبر المصري

الجمعة 20 سبتمبر 2019

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك متقدمًا بهدفين نظيفين في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس السوبر المصري.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد فتحي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول وأمامهم حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" وأمامهم الثلاثي رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي.

أما الفريق الأبيض فدفع مدربه الصربي ميتشو بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع أما الوسط فدفع بطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأمامه الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

الشوط الأول

بداية المباراة كانت ساخنة للغاية حيث أتيحت فرصة التصويب لمحمد "قفشة" في الدقيقة الثانية لكن كرته ارتطمت بدفاع الزمالك، ليفسد خطورتها ويبعدها عن منطقة جزاء الفريق الأبيض.

وتلقى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ضربة قوية في الدقيقة 6 بإصابة محمد عبد الغني ليخرج من المباراة ويحل زميله محمود حمدي "الونش" بديلًا له.

وفي الدقيقة السابعة وصلت الكرة إلى عمرو السولية على حدود منطقة جزاء الزمالك، لكن كرته ابتعدت عن مرمى محمد عواد حارس الفريق الأبيض.

وارتكب محمد عواد حارس الزمالك خطأ كاد يكلف فريقه الهدف الأول بعدما تسلم الكرة من النقاز لكنه مررها خاطئة بعد ضغط من جونيور أجاي لتصل إلى حسين الشحات الذي سدد الكرة ضعيفة في يد حارس الزمالك، وتضيع أول فرص اللقاء المحققة. وواصل الأهلي ضغطه على مرمى الزمالك حيث انطلق حسين الشحات ليمرر الكرة في الدقيقة 16 إلى عمرو السولية الذي مررها لمجدي "قفشة" ويسدد الكرة بباطن القدم وتمر بسنتيمترات قليلة على يسار محمد عواد حارس أصحاب القميص الأبيض.

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وكاد محمد "قفشة" أن يضع الأهلي في المقدمة بعدما تلقى تمريرة عرضية رائعة من أحمد فتحي في الدقيقة 18 لكن محمد عواد تألق وتصدى للكرة وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 19 نجح النيجري جونيور أجاي في ترجمة سيطرة الأهلي إلى الهدف الأول بعدما تلقى الكرة من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ليسددها صاوخ داخل شباك محمد عواد، ومحرزا أول أهداف المباراة والهدف الأول للمارد الأحمر.

بعد هدف الأهلي سقط محمود متولي متأثرًا بالإصابة جون تدخل من أحد ليسدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" الكرة ويتصدى لها محمد الشناوي وسط اعتراضات من لاعبي الأهلي تجاه تصرف نجم الزمالك لعدم قيامه بإخراج الكرة رغم إصابة مدافع الفريق الأحمر.

ولم يتمكن متولي من استكمال اللقاء ليخرج ويحل زميله محمد هاني بديلًا له في الدقيقة 25 في أول تغيير اضطراري لفريق الأهلي.

ومع حلول الدقيقة 28 سدد عمرو السولية كرة قوية مرت بجوار القائمة الأيسر لمحمد عواد.

وتلقى جونيور أجاي كرة بينية لكن محمد عواد تصدى لها ببراعة ليواصل لاعبو الأهلي سيطرتهم على مجريات اللقاء، ومن عمل جماعي هيأ أجاي الكرة على حدود منطقة الجزاء لمحمد "قفشة" الذي سدد الكرة أعلى عارضة حارس الزمالك في الدقيقة 33.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات المباراة حيث مرر أحمد فتحي أحد أبرز لاعبي الشوط الأول كرة عرضية رائعة في الدقيقة 36 قابلها حسين الشحات برأسه لتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الزمالك بقليل.

وفي الدقيقة 41 انطلق حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسقط لكن فيليكس بريتش حكم اللقاء طالب باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد.