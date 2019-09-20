«كرباج يهز الشباك» بقدم جونيور أجايي .. الأهلي يتقدم بهدف على نادي الزمالك في السوبر المصري

الموجز أحرز جونيور آجايي هدف النادي الأهلي الأول فى مرمى نادي الزمالك بالدقيقة 21 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

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