تقرير.. طعنات "الـسوشيال ميديا" بين نجم ليفربول وفتحي وعلواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

في محاولة لوضع حد لأزمات الهجوم على نجوم كرة القدم عبر منصات التواصل الاجتماعي، اجتمعت رابطتا الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وEFL المنظمة لدوريات الدرجات الأدنى مع المسؤولين عن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب الإهانات التي تعرض لها الإسكتلندي آندرو روبيرتسون، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والتي أجبرته على غلق حسابه على الموقع.

وتسبب روبيرتسون في ركلة جزاء خلال مواجهة فريقه أمام نابولي الإيطالي، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كما حملته الجماهير مسؤولية الهدف الثاني الذي هز شباك ليفربول، في المواجهة التي انتهت بثنائية نظيفة للفريق الإيطالي، مما تسبب في موجة غضب تطورت إلى إهانات للاعب عبر موقع "تويتر".

وجاء الاجتماع بعد أزمات سابقة طالت العديد من نجوم الكرة الإنجليزية، وأبرزهم بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد وتامي أبراهام مهاجم تشيلسي الصاعد، اللذين تعرضا لإهانات عنصرية عبر الموقع ذاته.

وهوجم بوجبا بسبب تراجع مستواه بقميص الفريق الإنجليزي، وكذلك بسبب رغبته المعلنة في الرحيل، بينما تلقى أبراهام إهانات بالغة، بعدما أهدر ركلة ترجيح خلال مواجهة السوبر الأوروبي التي خسرها فريقه أمام ليفربول.

مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أسهل بوابات الهجوم على نجوم كرة القدم ومسؤولي الأندية الشهيرة مؤخرًا، وهو ما صنع العديد من الأزمات التي دفعت هؤلاء النجوم للهروب تجنبًا للعواصف الجماهيرية، حيث فضل روبيرتسون الذي يعد أحد أبرز نجوم ليفربول مؤخرًا غلق حسابه تمامًا، تجنبًا للمزيد من الهجوم.

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لم تقتصر "طعنات" مواقع التواصل الاجتماعي على الملاعب الإنجليزية أو الأوروبية بشكل عام، بل امتدت لتصنع أزمات قوية في الكرة العربية، كان أبرزها مؤخرًا التهديدات التي طالت التشيلي لويس أنتونيو خيمينيز نجم فريق الاتحاد السعودي وعائلته، بسبب تراجع مستوياته.

وفتحت اللجنة القانونية بنادي الاتحاد تحقيقًا حول تلك التهديدات، بعدما طلب اللاعب من جماهير الفريق "إبقاء عائلته خارج الأمر" بينما تقبل الهجوم الشخصي عليه، وأعطى الحق للجماهير في انتظار مستويات أفضل منه خلال المباريات.

وفي مصر عانى المخضرم أحمد فتحي نجم فريق الأهلي من هجوم جماهيري بسبب واقعة تهنئته زميله السابق عبد الله السعيد بمناسبة ذكرى ميلاده، حيث رفضت جماهير الأهلي تلك التهنئة بسبب موقفها الغاضب من السعيد.

وكان عبد الله السعيد قد وقع للزمالك غريم الأهلي قبل انطلاق الموسم السابق، قبل أن يتراجع وينتقل معارًا لنادي كوبسون بالوسوارا الفنلندي، ثم إلى الأهلي السعودي، قبل العودة إلى الملاعب المصرية عبر بوابة فريق بيراميدز، وهوجم فتحي بقوة عقب تغريدته، ليضطر إلى حذفها سريعًا تجنبًا لغضب جماهير فريقه.

أزمة أهلاوية جديدة صنعتها الـ Social Media مؤخرًا، بعدما اصطدمت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بجماهير الفريق، الغاضبين من النتائج السلبية لفريق كرة القدم مؤخرًا، مما تسبب في تجميد حسابها على موقع "تويتر" منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، قبل اتخاذ مجلس إدارة النادي قرارًا بمنع جميع أعضائه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.