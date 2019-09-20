مفاجأة | من فاز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا ؟

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مرور جميع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اختيار اللاعب النرويجي الشاب، إيرلينج هالاند، مهاجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، كأفضل لاعب في الأسبوع.

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وسجل المهاجم النمساوي هالاند، ثلاثة أهداف، أمام جينك البلجيكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتفوق المهاجم الشاب على كل من حارس برشلونة تير شتيجن ونجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا ومهاجم دينامو زغرب ميسلاف أورسيتش.