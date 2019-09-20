رياضة | ماركا: ثنائي ريال مدريد في تشكيلة العام من الفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: ثنائي ريال مدريد في تشكيلة العام من الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن ثنائي ريال مدريد سوف يتواجدان ضمن تشكيلة العام من الاتحاد الدولي "فيفا" لعام 2019، وأنهما سوف يتواجدان في حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لهذا العام.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن الثنائي "لوكا مودريتش وسيرجو راموس لاعبا ريـال مدريد الإسباني يستعدان للسفر إلى مدينة ميلانو الإيطالية يوم الإثنين المقبل لحضور حفل الـ" فيفا " لتوزيع جوائز الأفضل خلال عام 2019، مؤكدًا أن اللاعبان سيتواجدان في تشكيلة العام.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أنه رغم أن الموسم الماضي لم يكن موسم ريـال مدريد، ولم يحقق خلاله النادي الملكي نجاحات تذكر، لكنه سيكون حاضرًا يوم الإثنين المقبل في حفل الفيفا لتكريم أفضل اللاعبين خلال الموسم الأخير بتواجد راموس ومودريتش ضمن تشكيلة العام وسيحضرون في ميلان.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن هذا سيكون الظهور العاشر للقائد "راموس" في تشكيلة العام من الفيفا، بينما سيكون الظهور الخامس لزميله الكرواتي لوكا مودريتش في الحفل الذي سيقام يوم الاثنين المقبل.