رياضة | مواعيد مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 9 2019، ضمن إطار بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في في دوري محمد بن سلمان للمحترفين "الجولة الرابعة"

العدالة x أبها، حيث يستضيف نادي العدالة على أرضه ووسط جماهيره نظيره أبها الصاعد حديثًا لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي تجمع بينهما في الخامسة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والثلث بتوقيت تونس، والثالثة والثلث بتوقيت جرينتش.

وتقام المباراة بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بطاقم تحكيم من سلوفينيا، يقيادة دامير سكومينا، ويساعده كلًا من جور برابروتنيك وربيرت فوكان، بينما يتولى مهمة الحكم الرابع السعودي فيصل البلوي، واسندت حكم الفيديو إلى الجامبي باكاري جاساما، ويعاونه السنغالي جبريل كامارا، على أن تذاع حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD +1.

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الفيحاء x الوحدة، حيث يحل الوحدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:35 مساءًا بتوقيت تونس، و3:35 بتوقيت جرينتش.

وتقام المباراة بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بطاقم تحكيم هولندي، بقيادة ريشارد مارتينس، ويساعده كلًا من جان دي فريز ولوكا مانتينو، بينما يتولى مهمة الحكم الرابع إيدوين كراف، واسندت مهمة حكم الفيديو إلى سردار جوزيبيوك، ويعاونه تشارلز تشارب، على أن تذاع حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2.

النصر x الحزم، عندما يستضيف العالمي نظيره الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والثلث بتوقيت تونس، والخامسة والثلث مساءًا بتوقيت جرينتش.

وتقام المباراة بينهما على استاد الملك فهد الدولي، بطاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سفاين موين، ويساعده كلًا من كيم هاجنوند وماغنوس لوندبيرج، بينما يتولى مهمة الحكم الرابع السعودي ماجد الشمراني، وأسندت مهمة حكم الفيديو إلى التركي كونيت شاكير، ويعاونه مواطنه باهاتين دوران، على أن تذاع حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 1.