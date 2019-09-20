رياضة | أول قرار من ريال مدريد بعد الفضيحة الفرنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من ريال مدريد بعد الفضيحة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن إدارة ريال مدريد وجهت رسالة حادة للاعبين في أول قرار بعد الخسارة من سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء بثلاثية نظيفة في واحدة من أسوأ مباريات الفريق خلال السنوات الماضية.
وقالت صحيفة الماركا: بيريز رئيس ريال مدريد دخل غرفة ملابس ريال مدريد بعد نهاية سان جيرمان حيث لم يخفي خيبة الامل بعد الخسارة، لم يكن هناك حديث بين الرئيس واللاعبين ولكنه لم يشد من أزر الفريق كما تعود في الهزائم السابقة.
واضافت الصحيفة: بيريز طلب من اللاعبين أداءً ورغبة قتالية وطموح وعوامل أخرى كثيرة اختفت في المباريات الماضية من كرة ريال مدريد كما أنه تعود المقصرين داخل الفريق.