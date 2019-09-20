«الليث» يسقط في «شراك» ضمك

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) ظفر فريق ضمك بنقطة ثمينة بعد خروجه بالتعادل الإيجابي أمام الشباب بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما (الخميس) على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، في انطلاقة الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير ظفر فريق ضمك بنقطة ثمينة بعد خروجه بالتعادل الإيجابي أمام الشباب بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما (الخميس) على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، في انطلاقة الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تقدم ضمك أولاً عن طريق جورجي فيليبي (د: 27) وعادل للشباب كريستيان جوانكا (د: 40)، وبذلك يصل الشباب للنقطة السادسة، فيما حصد ضمك نقطته الرابعة. وشهدت المباراة بداية متواضعة من الشباب والذي اضطر مدربه خورخي الميرون لإجراء تغييرين اضطرايين بسبب الإصابة حيث غادر الحارس الأساسي فاروق بن مصطفى ومن قبله المدافع أحمد شراحيلي، وتمكن ضمك من إحراز هدف التقدم عن طريق مدافعه جورجي فيليبي بضربة رأسية في منتصف المرمى الشبابي (د:27)، ومن ثم فرض الشباب سيطرته ومن مجهود فردي تجاوز الشبابي البديل عبدالله الشامخ دفاعات ضمك وعرض الكرة لزميله جوانكا الذي لم يتردد في تسديد الكرة في المرمى كهدف تعادل للشباب (د: 40). وفي الشوط الثاني، سيطر الشباب على مجريات الشوط ولكن بسالة الحارس الجزائري شمس الدين رحماني حرمت الشباب من إحراز هدف التقدم، وشهد الوقت بدل الضائع احتجاجاً شبابياً على قرار حكم اللقاء بعدم احتسابه هدفاً شبابياً من تسديدة سيبا ليعود الحكم لتقنية الفار واعتمد قراره باحتساب حالة تسلل على أسبيريا قبل أن تصل الكرة لزميله سيبا، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.



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