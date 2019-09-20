شكرا لقرائتكم خبر عن بيتروس يرفض عرض النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض) كشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن إدارة النصر تدرس تقديم عرض جديد لنجم وسط فريقها الكروي الأول البرازيلي بيتروس، بعد أن رفض اللاعب العرض الأول الذي قدمته لتمديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي، إذ أبدى اللاعب استياءه، الأمر الذي جعل مدرب الفريق روي فيتوريا يطالب بضرورة حسم ملفه، لا سيما أنه يدخل الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ في نهاية يناير المقبل، ويعتبر بيتروس من أهم نجوم الفريق في الموسم الماضي.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن إدارة النصر تدرس تقديم عرض جديد لنجم وسط فريقها الكروي الأول البرازيلي بيتروس، بعد أن رفض اللاعب العرض الأول الذي قدمته لتمديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي، إذ أبدى اللاعب استياءه، الأمر الذي جعل مدرب الفريق روي فيتوريا يطالب بضرورة حسم ملفه، لا سيما أنه يدخل الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ في نهاية يناير المقبل، ويعتبر بيتروس من أهم نجوم الفريق في الموسم الماضي.

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