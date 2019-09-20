شكرا لقرائتكم رسالة مرتضى منصور إلى المأجورين قبل السوبر : جيش مصر خط أحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك توجيه رسالة إلى الخونة والمأجورين فى لقاء الأهلى والزمالك الذى يجمع الفريقين اليوم الجمعة فى السوبر على ملعب برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء بحضور 10 آلاف مشجع. وجاء مفادة الرسالة والتى توسطت "بانر" الأهلى والزمالك وعلم مصر:" رسالة من شعب مصر إلى الخونة والمأجورين جيش مصر خط أحمر. وطالب رئيس الزمالك الجماهير بالهدوء والوقوف خلف فريقه للتتويج بلقب السوبر المحلى وإضافته لخزائن القلعة البيضاء.

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