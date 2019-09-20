شكرا لقرائتكم برشلونة يتوقع دخلاً يصل إلى مليار يورو في الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، تحقيق مداخيل قياسية تفوق مليار يورو في موسم 2019-2020، علما بأن نفقاته المتوقعة ستستهلك الغالبية العظمى منها.

وقبيل اجتماع الجمعية العمومية لـ"سوسيوس" (المشجعين المساهمين في النادي) في السادس من أكتوبر، أظهرت الأرقام التي نشرها النادي يوم الخميس توقعه تحقيق مداخيل تبلغ مليار و47 مليون يورو في السنة المالية الحالية، بزيادة ستة بالمئة عن السنة الماضية.

وقال المدير الإداري لبرشلونة أوسكار غراو في مؤتمر صحافي "هذا رقم قياسي تاريخي لنادٍ رياضي، وأفضل من أندية "إن بي إيه" (دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين) و"إن إف إل" (دوري كرة القدم الأميركية)".

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وكان رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو قد حدد بلوغ عتبة المليار يورو كهدف استراتيجي في ختام ولايته عام 2021. وهذا الهدف يماثل ما يصبو إليه فلورنتينو بيريز، رئيس القطب الثاني للكرة الإسبانية ريال مدريد.

وبحسب أرقام الميزانية التي نشرها برشلونة، يتوقع أن تبلغ النفقات مليار و7 ملايين يورو، ما يوفر له ربحا صافيا قدره 11 مليون يورو.

وأشار غراو إلى أن أحد "التحديات" التي واجهها النادي كانت "خفض كتلة الرواتب" التي يدفعها لرياضييه. وفي موسم 2019-2020، يتوقع أن يتراجع الانفاق على الرواتب من 525 مليون يورو إلى 507 ملايين. ورصد النادي في ميزانية السنة المالية الحالية، 73 مليون يورو من أجل أعمال إعادة تصميم وتطوير في ملعبه كامب نو ومحيطه.

وكان غراو قد أشار العام الماضي إلى أن النادي يعتزم البحث عن راعٍ لتمويل هذه الأعمال بنهاية النصف الأول من 2019، وشدد اليوم على أن برشلونة لا يزال في طور البحث، وقد يلجأ إلى وسائل بديلة بحال لم يتوصل لاتفاق مع أحد الرعاة للمشروع المعروف باسم "إسباي برسا". وأوضح "نريد أن نبرم اتفاقا جيدا (...) لذلك نتطلع إلى عملية إعادة هيكلة مالية لـ "إسباي بارسا" لئلا يتوقف المشروع".

وبشأن أرقام السنة المالية 2018-2019، أكد برشلونة الأرقام التي سبق له أن أعلنها في وقت سابق هذا الصيف، وأبرزها نفقات بقيمة 973 مليون يورو، وأرباح بعد احتساب الضريبة تبلغ خمسة ملايين يورو.