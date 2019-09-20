غوارديولا يسقط الريال مدريد في فخ التعادل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مدريد

تقدم ريال مدريد بهدف متأخر لمهاجمه كريم بنزيمة وكان قريباً من تحقيق فوزه الثاني تواليا في الدوري الاسباني لكرة القدم، قبل ان يباغته ضيفه ريال بلد الوليد بهدف التعادل في اللحظات الاخيرة ضمن المرحلة الثانية.

على ملعب “سانتياغو برنابيو” سدد الفرنسي بنزيمة كرة قوية من حافة المنطقة في الدقيقة 82، منحت ريال، حامل اللقب 33 مرة (رقم قياسي)، التقدم مكرراً ما صنعه في المباراة الاولى ضد سلتا فيغو 3-1 عندما سجل هدف السبق.

لكن المهاجم سيرخيو غوارديولا البالغ 28 عاما صدم الجماهير المدريدية بمرتدة خاطفة وتسديدة ارضية من داخل المنطقة بين قدمي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (88).

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ويخوض ريال موسمه الجديد باحثاً عن محو خيبته الموجعة في الدوري ودوري ابطال اوروبا الذي تنازل عنه بعد تتويجه ثلاث مرات تواليا بقيادة لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الى يوفنتوس الايطالي.

واصبح بنزيمة اول فرنسي يسجل اكثر من 150 هدفا في تاريخ الدوري الاسباني وسابع لاعب من ريال مدريد يصل الى هذا الانجاز.

(أ ف ب)