طولان يختار لمصراوي 5 لاعبين من الأهلي و7 من الزمالك هم الأخطر في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حلمي طولان، المدير الفني الأسبق للزمالك، إن مباراة السوبر أمام الأهلي ستكون صعبة على الفريقين.

الأهلي والزمالك يلتقيان في السابعة من مساء يوم غد الجمعة في مباراة السوبر المصري على ملعب الجيش في برج العرب

وأشار المدير الفني الأسبق للزمالك ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة ـ إلى أن أبرز لاعبين الأهلي الذي يتوقع أن يكون لهم دورًا مؤثرًا في السوبر، علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، مضيفًا:"الأهلي يضم أيضًا لاعبين مميزين مثل قفشة، رمضان صبحي، حسين الشحات، صلاح محسن".

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ومن الزمالك، يُفضل طولان أن يظهر الفريق بأسلوب اللعب ذاته الذي ظهر به أمام المقاصة في كأس مصر، معددًا مراكز الخطورة في القلعة البيضاء كالتالي:"الفريق يضم عناصر خطوة مهمة مثل عبد الله جمعة، حمدي النقاز، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، مصطفى محمد، شيكابالا، أوباما".

وأضاف طولان:" ظروف الفريقين متشابهة في ظل تغيير الأجهزة الفنية والتعاقد مع صفقات على أعلى مستوى لكل من الفريقين في الفترة الأخيرة".

وأتم المدير الفني الأسبق للزمالك:"نسبة الفوز لكلا الفريقين متساوية ولكن حالة اللاعبين خلال المباراة ستلعب دورًا كبيرًا في حسم اللقاء ولكنني أتمنى بالطبع فوز الزمالك باللقب