سقوط مؤلم لبيشكتاش في الظهور الأوروبي الأول للنني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعرض بيشكتاش التركي للخسارة بنتيجة 4-2 أمام مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بعدما استقبل هدفين في الوقت الضائع من المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي على ستاد باسينكي.

وأتت الخسارة التي تعرض لها بيشكتاش في الظهور الأول لمحمد النني على المستوى الأوروبي بعدما انضم للفريق من أرسنال على سبيل الإعارة.

وتقدم أندراج شبورار لصالح سلوفان براتيسلافا في الدقيقة 14، ثم تعادل آدم لايتش في الدقيقة 29 لصالح بيشكتاش، ثم أضاف فاسيل بوزهيكوف في الدقيقة 45+1 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه ليتقدم بشكتاش قبل نهاية الشوط الأول.

وتعادل أندراج شبورار لصالح بيشكتاش في الدقيقة 58، لكن استطاع مارين ليوبيتشيتش أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 90+3، قبل أن يضيف موها الهدف الرابع في الدقيقة 90+4 ويمنح الفوز لأصحاب الأرض.