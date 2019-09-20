رياضة | نيمار إلى برشلونة في يناير.. مدير البلوجرانا يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار إلى برشلونة في يناير.. مدير البلوجرانا يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة أنهم فعلوا كل ما في وسعهم للتعاقد مع لاعبه السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي وأكد أن النادي لم يدخر جهداً لجلب نيمار من جديد للكامب نو.

وقال جراو في تصريحات صحفية اليوم في مؤتمر مناقشة الموازنة العامة للبارسا :"حاولنا التعاقد مع نيمار بكل قوة، النادي فعل كل شيء ممكن من أجل جلبه من جديد للفريق، قدمنا عرضين على طاولة باريس، أحدهما بدون دمج لاعبين في الصفقة والآخر بوجود لاعبين".

واختتم جراو تصريحاته قائلاً :" لكننا كنا نشعر أن باريس لا ولم يرغب في بيع نيمار أبداً ولا نخطط للتعاقد مع أي لاعب في يناير المقبل".

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يذكر أن نيمار كان متواجد بقوة على رادار البلوجرانا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي في ظل عدم سعادته في باريس وندمه على الرحيل عن البارسا لكن المفاوضات بين الطرفين المعنيين لم تصل لطريق النور.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية مؤخرًا بأن هناك جدلا قائماً بشدة داخل جدران قلعة برشلونة عن التخلي عن فكرة ضم نيمار البالغ من العمر 27 عاما والذي أبدى بأكثر من طريقة رغبته في العودة إلى البلوجرانا لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت رحيله بدون الحصول على سعر باهظ.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشاكل وصاحب المعدلات التهديفية المذهلة بالإضافة إلى تتويجه بكأس العالم مع منتخب بلاده في العام الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابا من نيمار، حيث يصغر عنه بسبعة أعوام ولديه مزيدا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح كما أنه قليل التعرض لإصابات بالإضافة إلى عدم افتعاله مشكلات بين إدارة النادي الباريسي والجماهير كما فعل البرازيلي نيمار.