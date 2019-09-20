رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم.. بيريز يطعن زيدان بعد فضيحة باريس وبديله جاهز للقيادة..والصفقة الكبرى تقترب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم.. بيريز يطعن زيدان بعد فضيحة باريس وبديله جاهز للقيادة..والصفقة الكبرى تقترب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 19 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها أصداء خسارة ريال مدريد بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان الفرنسي ومطالبة الكثيرون برحيل زيدان.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- صحف إسبانيا تهاجم زيدان عقب السقوط أمام باريس سان جيرمان

شنت الصحف الإسبانية الداعمة لريال مدريد الإسباني هجوماً حاداً على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عقب السقوط بالأمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية أكثر من موضوع أكدت فيه بأنه لم يعد أي أحد يصدق كلام زيدان وريال مدريد بالفعل مدمر على الرغم من التعاقدات التي عقدها النادي في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى غياب ثلاثي خط هجوم باريس سان جيرمان وأن منهم نجمان من ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم وهما نيمار دا سيلفا ومبابي إلا أن الفريق ظهر بصورة رائعة وهزم الملكي بثلاثية نظيفة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الفريق الفرنسي لم يكن بحاجة لمبابي ونيمار وكافاني لهزيمة ريال مدريد ولم يكن بحاجة لأي شيء ما دام يواجه فريق لا يعرف كيف تلعب كرة القدم، فريق يعتمد فقط على المهارات الفردية وبدون أي خطة أو تنظيم في الملعب.

واستنكرت الصحيفة الإسبانية سياسة زيدان في سوق الانتقالات بالإصرار على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والاستغناء عن ريجيلون وسيبايوس ويورينتي ورفض فكرة استمرار الثنائي جاريث بيل وخيمس رودريجيز اللذان يعتبرا أفضل لاعبي الفريق في الوقت الحالي والمصيبة الكبرى أن عدد لاعبي خط الهجوم ضعف عدد اللاعبين في خط الوسط في الوقت الحالي، حيث فشل حتى في التعاقد مع بديل لنجم الوسط البرازيلي كاسيميرو.

يذكر أن ريال مدريد خسر مساء أمس في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 14 عامًا أمام فريق باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء.

وتعرض فريق المرينجي لهزيمة 3-0 أمام باريس سان جرمان بفضل هدفين من أنخيل دي ماريا والثالث من توماس مونيير.

وأشارت تقارير صحفية أن أول مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كانت هي الأخرى في فرنسا وانتهت أيضًا بنتيجة 3-0، حيث شهدت جولز من جون كارو وجونينيو وسيلفان ويلتورد ليون في صدارة الترتيب على ملعب ستاد جيرلاند خلال موسم 2005/2006 للوصول إلى مراحل خروج المغلوب في ذلك العام قبل السقوط أمام آرسنال في دور ال 16 الماضية.

وتعد هذه الهزيمة أمام باريس سان جيرمان هي الخامسة لزين الدين زيدان كمدير فني في دوري أبطال أوروبا والثانية له في مراحل المجموعات وفقد اثنان فقط من أبطال أوروبا الـ 64 مباراتهم الأولى في حملتهم القارية.

- رقم سلبي لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

خسر ريال مدريد مساء أمس المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 14 عامًا أمام فريق باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة على ملعب حديقةال الأمراء.

تعرض فريق المرينيجي لهزيمة 3-0 أمام باريس سان جرمان بفضل هدفين من أنجيل دي ماريا والثالث من توماس مونيير.

كانت أول مباراة في دوري أبطال أوروبا هي الأخرى في فرنسا وأيضًا بنتيجة 3-0.

شهدت جولز من جون كارو وجونينيو وسيلفان ويلتورد ليون في صدارة الترتيب على ملعب ستاد جيرلاند خلال موسم 2005/2006 للوصول إلى مراحل خروج المغلوب في ذلك العام قبل السقوط في ارسنال في ال 16 الماضية.

هذه الهزيمة أمام باريس سان جيرمان هي الخامسة لـ زين الدين زيدان كمدرب في دوري الأبطال والثانية له في مراحل المجموعات ، وفقد اثنان فقط من أبطال أوروبا الـ 64 مباراتهم الأولى في حملتهم القارية.

- نجم ريال مدريد يطالب بيريز بضم مبابي في أسرع وقت

طالب نجم نادي ريال مدريد، من إدارة ناديه، الإسراع في محاولة الحصول على نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الشاب، كيليان مبابي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على كون مبابي سيكون "الرجل المناسب في المكان المناسب" بالنسبة لنادي ريال مدريد في السنوات المقبلة.

وتحدث المدافع الفرنسي رافائيل فاران في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية حول هذا الأمر، وقال: "في الحقيقة، أنا دومًا ما أتحدث عن رغبتي في رؤية مبابي في الفريق هنا، سواء على صعيد المنتخب القومي أو النادي. أنا أدرك جودته تماما، هو لاعب رائع".

وأكمل مدافع ريال مدريد ومنتخب فرنسا حديثه حول مسألة إنضمام مواطنه مبابي إلى الفريق، وقال: "بكل تأكيد، مبابي في هذا الموسم سيكون لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان، ولكن نحن لا نعلم ما الذي سيحدث في المستقبل. بالنسبة لريال مدريد، أنا لديَ أشياء جيدة لأخبره بها حول ريال مدريد، وعن الأجواء في هذا النادي، ولكن في نهاية الأمر أعتقد بأن مبابي يعرف كل شيء حقًا".

بذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد تحدثت عن وجود رغبة كبيرة لدى نادي ريال مدريد للحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، وأن الفريق سوف يقدم نحو 225 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون كحوافز وإضافات لخطف جوهرة فرنسا، ونجم النادي الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

- فان دايك يصدم ليفربول ويُسعد برشلونة وريال مدريد

نفي فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى لفريق ليفربول الإنجليزي التقارير الصحفية التى تشير إلى تمديد تعاقده مع الريدز لمواسم مقبلة وبراتب أعلي عن الذى يتقاضاه مع الفريق.

وأكد فان دايك فى تصريحات لشبكة قنوات "سكاى سبورتس" قائلاً :" لايوجد ذلك وهذه ليست مشكلتي هذا ليس على عاتقي، لقد رأيت بعض التقارير في وسائل الإعلام بأنني أوافق على صفقة وأشياء جديدة".

وأضاف :"أنا لا أناقش أي شيء في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي أريد فعله الآن هو التركيز مع الفريق، وسنرى في المستقبل ما قد يحدث".

وتابع :"لا يوجد أي محادثات في الوقت الحالي، هذه هي الحقيقة وهذا هو الوضع حاليًا، الفريق لا يفكر في أي شيء بالوقت الحالي سوى المباريات المقبلة ".

ويذكر أن فان دايك يعد أحد العناص المؤثرة فى تشكيل ليفربول خلال الموسم الماضي والجاري والذى إستطاع أن يحصد لقب أفضل لاعب فى أوروبا ودخل ضمن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب فى العالم بجانب الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى.

وكان ليفربول قد خسر فى أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق نابولى بهدفين دون رد، ويتصدر الفريق بطولة الدوري الإنجليزى برصيد 15 نقطة من 5 مباريات فاز بهم الفريق جميعاً.

وسجل فان دايك هدف واحد حتى الأن ببطولة الدوري مع ليفربول فى مرمى نورويتش سيتى.

يذكر أن برشلونة وريال مدريد الإسبانيين يسعيان للحصول على خدمات فان دايك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

- فاران يدافع عن زيدان ويوجه رسالة هامة لجماهير ريال مدريد

تحدث النجم الدولي الفرنسي، رافائيل فاران، عن الوضع الحالي داخل نادي ريال مدريد، خاصة في ظل النتائج السلبية التي حققها النادي الملكي في الأونة الأخيرة، خاصة الخسارة أمام باريس سان جيرمان في إفتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-0 في ملعب حديقة الأمراء في باريس.

فاران دافع خلال تصريحاته عن مدربه ومواطنه زين الدين زيدان، وقال بأن الأخير يبذل قصارى الجهد من أجل إعادة ريال مدريد إلى المسار الصحيح مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشددًا على كون إدارة ريال مدريد تعلم جيدًا أن زيدان هو الخيار الأفضل لتحقيق هذا الأمر.

وأطلق المدافع الفرنسي، تصريحات إعلامية، قال فيها: "زيدان يقود ريال مدريد للعودة مرة أخرى إلى القمة، زيدان كما هو ولم يتغير، دائمًا منتبه ويحاول أن يقوم بتوصيل هذا الأمر للاعبين".

وأشار فاران إلى كون جميع اللاعبين لديهم ثقة كبيرة في زيدان وجهاز الفني، وكذلك جماهير ريال مدريد يجب أن تؤمن بأن زيدان قادر على أن يحقق كل طموحات النادي الملكي في الفترة المقبلة.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد تلقى الهزيمة الأكبر له في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة زين الدين زيدان، حيث لم يسبق للملكي أن خسر بنتيجة 3-0 من قبل في عهد زيزو، وإستمرارًا للأرقام السلبية، فإن الهزيمة أمام باريس في إفتتاح مشوار الفريق في دوري الأبطال هي الأولى من نوعها بالنسبة لريال مدريد الذي لم يخسر أي مباراة إفتتاحية في دوري الأبطال منذ موسم 2006-2007، والتي كانت أمام فريق فرنسي آخر وهو أولمبيك ليون.

- عاجل .. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد زيدان

يبدو أن الخسارة التي تلقاها ريال مدريد الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثة أهداف نظيفة، في منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، جعلت الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي يُعاني كثيرًا، ويصبح في وجع المدفع.

وجعلت الهزيمة الكبيرة التي تلقها ريال مدريد أمام الفريق الباريسي، الجماهير المدريدية تنقلب على زيدان والتي طالبت سريعًا برحيله عن صفوف الفريق الملكي.

ولم تكن الهزيمة القاسية التي تعرض لها ريال مدريد أمام باريس الذي لعب بدون كافاني ونيمار ومبابي، هي التي أثارت غضب الجماهير المدريدية فحسب، بل أن عدم تسديد أي كرة واحدة على مرمي نافاس حارس الفريق البارسي جعلت الجماهير تثور أكثر وتطالب بطرد زيدان.

وشنت جماهير ريال مدريد حملة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" وطالبت برحيل زيدان عن الفريق الملكي.

- الجماهير المدريدية تفتح النار على لاعبي الملكي بعد خسارة باريس سان جيرمان

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هزيمة ثقيلة يوم أمس من غريمه فريق نادي باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان الاربعاء على ملعب حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم قد فتحت النار على لاعبي الملكي بعد السقوط المدوي والمرير الذي حدث بالامس خاصةً وأن الريال يعتبر من الفرق الكبرى في العالم وأكثر الفرق الحاصلة على لقب دوري الأبطال تاريخياً.

وكان الإعلامي خوسيه لويس سانشيز الذي يعمل كمقدم لبرنامج الشيرنجيتو واحد من أبرز البرامج الموالية للنادي الملكي قد فتح النار على بعض اللاعبين بسبب تخاذلهم في مباراة الأمس وعدم لعبهم " برجولة " على حد قوله وتساهلهم في الدفاع عن ألوان النادي المدريدي.

وفي تصريحات أدلى بها لإحدى الصحف الإسبانية أكد سانشيز أن لاعبوا الريال لم يلقوا اللوم على زيدان بسبب الخسارة من النادي الباريسي لكن الجميع في غرف خلع الملابس مستاءين من الطريقة التي إنتهت عليها المباراة وإنتقد كل لاعب نفسه.

- ماركا: ريال مدريد يختار بديل زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ليس بعيدًا، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق الملكي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون هو البديل المحتمل في حال رحيل زيدان عن الفريق الملكي، وذلك بعد البداية الكارثية لزيدان رفقة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مورينيو يعشق دائمًا التحديات، وأنه قادر على دفع اللاعبين في الاتجاه الصحيح دومًا، بالإضافة إلى أن البرتغالي يعرف جيدًا التعامل في الظروف الصعبة وتحت أي ضغط.

وتشير تقارير أخري، إلى أن بيريز رئيس ريال مدريد يفكر جديًا في أن يتولي مورينيو دفة الفريق الملكي في حالة استمرار تعثر زيدان مع المرينجي خلال الفترة المقبلة.

- انتقادات زيدان الخمسة لأداء ريال مدريد في باريس

تعرض ريال مدريد لهزيمة 3-0 في المباراة الافتتاحية لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان وكان زين الدين زيدان غير راضٍ عما رآه.

أوضح المدرب عيوب فريقه بشيء من التفصيل بعد ذلك ، مع تسليط الضوء على القضايا الخمس التالية: "ما يزعجني أكثر هو الشدة".

الهدف الثالث هو مثال جيد على ما فعله باريس سان جيرمان وكيف ناضل ريال مدريد.

ركض فريق باريس سان جيرمان أكثر ، ضغطوا أكثر ، وحاربوا أكثر من الفريق الأسباني.

سيطر إدريسا جوي على المبارزات في وسط الملعب وبدا الأمر كما لو كان هناك أكثر من لاعب في الملعب.

لقد اكتسح كل كرة فضفاضة ، بينما كان يجلس ريال مدريد مع رفع أقدامهم. "لم ندخل في اللعبة.

"ومن الانتقادات الأخرى التي وجهها زيدان إلى أن فريقه لم يستمر لمدة 90 دقيقة.

بدوا ضائعين في باريس ، في حين أنخيل دي ماريا وشركاه. ركض على كل منهم. "مع اللاعبين لدينا نحن عادة ما نخلق المزيد من الفرص.

"ريال مدريد لم يدير رصاصة واحدة على المرمى ، على الرغم من أن كريم بنزيمة ، وإيدن هازارد ، وجيمس رودريغيز وجاريث بايل في البداية.

لقد كانت الأهداف غير مسموح بها ، لكن هذا ليس جيدًا بما يكفي. "إذا لم تكن السرعة جيدة ، فسيكون الأمر معقدًا للغاية.

"كان زيدان قلقًا من إيقاع فريقه. لم يتمكن الفريق من الضغط لبدء عودة ، وبدلاً من ذلك ، واصل باريس سان جيرمان البحث عن المزيد من الأهداف. كانت ريال مدريد غارقة وكان كاسيميرو وحيدًا أمام الدفاع.

- زيدان يواجه خطر "الرحيل" عن ريال مدريد

تلقى ريال مدريد خسارة مذلة أمام باريس سان جرمان بثلاثية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء بدوري أبطال أوروبا.

عرف ريال مدريد ما يمكن توقعه استنادًا إلى الإعداد والمعارض والمنافسة والطريقة التي ذهبت بها آخر مباراة في دوري أبطال أوروبا ومع ذلك غرقوا.

لقد سئم زين الدين زيدان من القول إن هذا هو فريقه ، في حين سئم كثيرون من سماعه يقول ذلك اللاعب الذي أراده كان بول بوجبا وهو غير موجود في حين أن بعض أولئك الذين أراد زيدان التخلص منهم قد غادروا - وهم سيرجيو ريجويلون وداني سيبالوس وماركوس لورنتي.

لا يزال هناك اثنان آخران هناك ، في شكل غاريث بيل وخاميس رودريجيز لقد كانوا بالفعل اثنين من أفضل اللاعبين أداءً لهذا الموسم. هذا الفريق الذي يقول زيدان إنه فريقه لديه ضعف عدد المهاجمين من لاعبي الوسط وليس هناك نسخة احتياطية طبيعية لكاسيميرو. هذا مهمل.

على أي حال ، هذا ما يجب على زيدان العمل معه ، على الأقل حتى سوق يناير الذي عادة ما يكون سوقًا يتجاهله ريال مدريد على زيدان الآن أن يحل الموقف الذي كان صعباً منذ عام مضى. كل شيء يمكن أن يحدث خطأ بعد فوز روما المثير للإعجاب في الموسم الماضي ، لم يكن صحيحًا.

فالألقاب تمنح زيدان رصيدًا ولديه الكثير ، لكنه ليس بلا حدود بعد الانحراف الأول ، هناك المزيد من المطبات أمامنا.

يتعين على ريال مدريد السفر لمواجهة اشبيلية جولين لوبيتيجي ثم هزموا أوساسونا في المنزل ورحلة إلى استاد واندا متروبوليتانو للتغلب على الديربي.

ستكون هذه المطبات صعبة لأن زيدان يشبه سائق فورمولا وان الذي يقود سيارة فقد السرعة والقوة والموثوقية.