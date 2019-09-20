شكرا لقرائتكم خالد الغندور : ما هى خبرات متعب ليعمل مديرا للمنتخب ولاهى بالنجومية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن العمل الإدارى يحتاج إلى خبرات طويلة وليس من الصحيح اختيار الأشخاص لمناصب إدارية لمجرد نجوميتهم. وتساءل الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم حول الخبرات التى يمتلكها عماد متعب نجم الأهلى السابق كى يتم ترشيحه لمنصب مدير المنتخب الوطنى. Advertisements أضاف الغندور :" العمل الإدارى يحتاج لخبرات وماذا يمتلك عماد متعب كى يتم ترشيحه لمنصب مدير المنتخب ولا هى بالنجومية". ويواجه الزمالك نظيره الأهلى غدا الجمعة فى مباراة السوبر المحلى على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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