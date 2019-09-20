شكرا لقرائتكم النصر لا يخسر بعد خروجه من دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يعتد النصر الخسارة في أولى مبارياته الني يلعبها محلياً بعد توديعه البطولة الآسيوية، من أصل 3 مشاركات سابقة في الأعوام الماضية.

لا يخسر النصر في المباراة التي تلي ختام مشاركاته الآسيوية، ففي عام 2011 أقصي من الدور الثاني بعد خسارته أمام ذوب آهان الإيراني، وبعدها خاض ذهاب ربع نهائي كأس الملك أمام الاتحاد وتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، لكنه أقصي كذلك بعد التعادل إيابا في جدة بهدف لمثله وتأهل الاتحاد بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.

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وودع النصر نسخة 2015 من دور المجموعات بعد الهزيمة في آخر مبارياته أمام الدحيل، وبعد إقصائه بأربعة أيام واجه الهلال في ديربي الرياض وفاز عليه بهدف محمد السهلاوي، وهو فوز قاد الأصفر العاصمي لحسم لقب الدوري في ذلك الموسم.

وفي الموسم التالي اختتم النصر مشاركته آسيويا بالخسارة في المجموعات أمام ذوب آهان، وبعدها بأربعة أيام اكتسح مضيفه الاتحاد في الجوهرة المشعة بخماسية نظيفة.

وفي الموسم الحالي أقصي النصر من ربع النهائي أمام السد القطري، وتنتظره مواجهة أمام الحزم في الجولة الرابعة من الدوري.