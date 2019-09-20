شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يكشف عن زيه الجديد اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكشف نادي الجزيرة في حفله المخصص لانطلاق منافسات الموسم الجديد، الذي ينظمه اليوم في ياس مول، عن زيّه الجديد الذي من المتوقع أن يكتسب حلة جديدة مميزة وعصرية، بحضور أبرز نجوم الفريق الأول، على رأسهم عمر عبد الرحمن ومحمد فوزي.

وسيواكب الزي الجديد أطقم أفضل الأندية العالمية، وسيعد مفاجأة الحفل الذي سيكون مفتوحاً أمام الجماهير.

ويأتي الإعلان عن الزي الجديد مواكباً للتعاقدات التي أبرمها النادي خلال الصيف الحالي، بالتعاقد مع نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة يكشف عن زيه الجديد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.