المعمري بطلاً للسباق الرئيسي في مهرجان محمد بن راشد للقدرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توسكانا: علي الظاهري

واصل فرسان الإمارات التألق في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، وانتزع الفارس سعيد سلطان المعمري لقب السباق الرئيسي في المهرجان لمسافة 120 كلم الذي أقيم أمس في سان روسور بمدينة بيزا الإيطالية في إقليم توسكانا بمشاركة نحو 250 فارساَ وفارسة من 34 دولة، ليؤكد فرساننا ريادتهم العالمية بعد تتويجهم بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين أخيراً واحتكارهم المراكز الخمسة الأولى.

ونال الفارس سعيد المعمري اللقب على صهوة الفرس «آندي» لإسطبلات MRM

، مسجلاً زمناً قدره 5.23.45 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس الإسباني ديفيد غويرا على صهوة «نادين فاي» مسجلاً زمناً قدره 5.23.46 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة البرتغالية ماريانا غومز على صهوة «جيلغويرو»، مسجلة زمناً قدره 5.23.48 ساعة.

من جهة أخرى، يسدل الستار على مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، اليوم، بإقامة مونديال العالم للخيول الصغيرة من عمر 7 سنوات، وينطلق السباق الذي يعتبر مسك ختام المهرجان، في الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت إيطاليا «8:30 بتوقيت الإمارات»، وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «الأعلام البرتقالية»، المرحلة الثانية لمسافة 33 كلم «الأعلام الزرقاء»، المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «الأعلام البيضاء» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «الأعلام الصفراء».

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن المنافسة في مونديال إيطاليا لم تكن سهلة، نظراً لوجود تحديات كبيرة أبرزها العوامل الجغرافية المصاحبة للسباق، فضلاً عن الأعداد الكبيرة المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن مهمة فريق الإمارات تكللت بالنجاح والفوز العريض بفضل روح الفريق والعمل المكثف والجهود المضنية التي بدأت مع انطلاقة تحضيرات الموسم الأوروبي.

وأشار العضب إلى أن السباق الرئيسي لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أقيم يوم أمس، يعتبر بمثابة «بروفة» لكأس العالم للكبار الذي سيقام العام المقبل في ميدان سان روسور، حيث كانت بطولة العالم للشباب والناشئين، هي فرصة للفرسان ولجميع اللجان المنظمة وفرق العمل للاستعداد للبطولة المقبلة، مؤكداً أن إقامة المهرجان سنوياً في مدينة بيزا انعكس إيجاباً على إيطاليا التي احتضنت في نفس المكان بطولة أمم أوروبا العام الماضي ومونديال الشباب والناشئين هذا العام وبطولة العالم للكبار العام المقبل، لتنجح إيطاليا في استضافة هذه الأحداث الكبيرة في فترة قصيرة بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



محمد السبوسي: يوم تاريخي لـ «عيال زايد»



أعرب المدرب محمد السبوسي عن سعادته وفخره بالإنجاز الذي حققه فرسان الإمارات بالاحتفاظ بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين، وقال إن اليوم يعتبر تاريخياً لرياضة الإمارات بعد نيل لقبي «الفردي» و«الفرق» في مونديال إيطاليا، مؤكداً أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد من قبل قيادة الدولة الرشيدة.

وأضاف السبوسي أن المنافسة لم تكن سهلة إلا أن أبناء الإمارات «عيال زايد» كانوا على قدر التحدي والطموح وأثبتوا للعالم أحقيتهم باللقب، واجتهد الجميع في هذه المهمة الوطنية عبر العمل بروح الفريق الواحد سواء من فرسان أو مدربين أو غيرهم.

وعن ترشيحه للجواد البطل «بينغو دي لا تاور» والذي تم تغيير اسمه إلى «ذيبان» وامتطاه الفائز بالمركز الأول الفارس سعيد المهيري رغم استبعاده من قبل البعض، رد السبوسي أن الحصان برهن على إمكانياته وقدراته وأزال علامات الاستفهام الواردة لدى البعض وراهن عليه إضافة إلى الخيول الأبطال الأخرى، مشيراً إلى أن المشاركة بخيول مغمورة يختلف عن المشاركة بأسماء معروفة إضافة إلى أن طعم الفوز مختلف مع الأسماء المغمورة على غرار الجواد «ربدان» بطل النسخة الماضية.

Advertisements

خليفة غانم: الجميع ساهم في صناعة الفرحة



أهدى المدرب خليفة غانم المري، الإنجاز العالمي إلى قيادة الدولة الرشيدة وشعب الإمارات كافة، وأفاد المري أن الجميع شارك في صنع الإنجاز والفرحة من فرسان ومدربين وجميع أعضاء الطاقم الفني، مما قاد إلى السير في المسار الصحيح، وعدم ارتكاب الأخطاء، مبيناً أن الفوز في المراكز الخمسة الأولى لا يعد سهلاً.

وأوضح المري: إن إسطبل F3 طوى صفحة المشاركات الخارجية، وينصب التركيز على التحضيرات للموسم المحلي في الفترة المقبلة، مبدياً رضاه بالنتائج والمستوى في الفترة الماضية.



تتويج 5 نجوم لفرسان الإمارات أبطال العالم



أقيمت مراسم تتويج فرسان الإمارات أبطال بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، مساء أول من أمس، في ميدان سان روسور بمدينة بيزا الإيطالية. وقام مانويل بانديرا مدير دائرة القدرة في الاتحاد الدولي للفروسية وماركو دي باولا رئيس اتحاد الفروسية الإيطالي بتتويج فرسان الإمارات الفائزين بلقب بطولتي «الفردي» و«الفرق»، بحضور محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وسط تصفيق حار من الجماهير الغفيرة الحاضرة.

وأعرب البطل سعيد المهيري عن سعادته وفخره بالفوز والمشاركة في كتابة الإنجازات باسم دولة الإمارات في البطولة العالمية، وقال إن اللقب يعتبر دافعاً وحافزاً نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة لرياضة القدرة في الإمارات، مثنياً على جهود فريق العمل وجميع من أسهم في إنجاح مشاركة فريق الإمارات في البطولة.

وأكد شاهين المزروعي، الفائز بالمركز الثاني، أن الجميع تكاتف من أجل تحقيق اللقب العالمي، وقال إن المراحل الثلاث الأولى بدت صعبة للغاية في ظل المنافسة الشرسة من الفرق المشاركة، بخلاف المرحلة الرابعة والأخيرة التي كانت أسهل، نظراً لانفراد فرسان الإمارات في كوكبة الصدارة.

وعبر الفارس سيف المزروعي الفائز بالمركز الثالث، عن فرحته الكبيرة بالتتويج باللقب، وقال إن إنجاز فرسان الإمارات ورفع اسم الدولة عالياً على منصة التتويج، خير وداع بالنسبة له للمونديال، نظراً لانتقاله للمشاركة في الفئات الأعلى سناً في الفترة المقبلة.

وأبدى فارس المنصوري، الحاصل على المركز الرابع، فرحته الكبيرة بالتتويج، وقال إن مشاركاته الخارجية تكللت بالنجاح واعتلاء منصة التتويج في نهاية الاستحقاقات الخارجية ورفع اسم الإمارات عالياً، مبيناً أنه افتتح مشاركاته الأوروبية لهذا الموسم بفوز بالمركز الأول في إسبانيا ثم فرنسا، وجاء الختام مميزاً في مونديال إيطاليا.

وأكد الفارس سيف بالجافلة الفائز بالمركز الخامس، أن طريق الفوز لم يكن مفروشاً بالورود أمام فرسان الإمارات، وقال إن عوامل عدة قادت إلى الفوز العالمي، أبرزها خبرة الفرسان وجودة الخيول، إلى جانب العمل المشترك بين جميع الأعضاء المشاركين في فريق الإمارات.